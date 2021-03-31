Берлин, , 14:59 — REGNUM Новые высокопроизводительные автомобили Mercedes-AMG с электромотором будут представлены уже в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Следующие полностью электрические автомобили AMG будут созданы на базе платформы Mercedes-EQ. В модельном ряду марки новые электрокары займут то же место, что и модели 43 и 53 AMG.

Все новые электрокары марки получат два электромотора и полностью регулируемый полный привод с модульным распределением крутящего момента. В компании подчеркнули, что новинки будут иметь мощность на уровне самых производительных современных четырёхлитровых моделей с V8. Такие авто смогут набирать «сотню» менее чем за четыре секунды. Максимальная скорость составит 250 км/ч.

Первый полностью электрический автомобиль Mercedes-AMG с высокопроизводительным мотором появится в продаже уже в нынешнем году.

Ранее стало известно, что в России продажи седана Mercedes-Benz C-Class нового поколения начнутся в середине лета 2021 года. Приём заказов на него стартует в первых числах апреля.

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