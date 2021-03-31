Париж, , 14:56 — REGNUM Во французском городе Ренне во вторник, 30 марта, пять человек были осуждены за совершение рукии (традиционного обряда для лечения болезней посредством чтения аятов Корана, исламский аналог экзорцизма) над 15-летней девочкой-подростком в 2015 году. Об этом 31 марта сообщает Ouest France.

За совершение рукии пятеро подсудимых предстали перед судом 16 марта 2021 года. Суд признал факты насилия и приговорил четверых из них к €300 штрафа, а имама — к шести месяцам заключения строгого режима. Хотя суд признал медицинский аспект этого дела, он счел, что это все-таки форма насилия. Адвокаты обвиняемых сожалеют об итоге пяти лет следствия, утверждая, что их клиенты не имели никакого желания причинять боль пострадавшей.

По их словам, осуждённые проводили обряд рукию с лечебной целью. Обряд заключался в чтении Корана над пациентом и хиджаме — традиционном кровопускании с использованием банок.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Национальная ассамблея Франции большинством голосов приняла в первом чтении закон «об укрепление республиканских принципов», который нацелен против исламистского сепаратизма.