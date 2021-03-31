Саратов, , 15:04 — REGNUM Администрацию города Саратова сегодня всколыхнула новость об экстренной эвакуации, которая была проведена в связи с угрозой возможного минирования. К зданию мэрии незамедлительно прибыли спецслужбы и оцепили территорию.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время все сотрудники снова вернулись на свои рабочие места. Проверочные мероприятия окончены.

ИА REGNUM напоминает, сообщение о возможном минировании здания саратовской администрации было получено по электронной почте. В связи с этим 31 марта всех сотрудников мэрии эвакуировали. Периметр здания оцепили сотрудники полиции, было перекрыто движение по Первомайской до Радищевского музея. На месте работала группа разминирования.

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