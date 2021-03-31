Москва, , 14:55 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за занятие спортом и фитнесом, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Новый социальный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый правительством РФ.

На налоговый вычет смогут рассчитывать и родители, чьи дети занимаются спортом, следует из закона, одобренного Совфедом.

«Сами субъекты РФ будут готовить предложения, из которых будет формироваться перечень организаций», — заверил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Сейчас налоговый вычет можно получить при покупке лекарств, трат на лечение, за благотворительность, при оплате учебы, а также за вложения в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и пенсионное страхование.

Совфед также одобрил закон об определении понятия «физкультурно-оздоровительная услуга». При этом соответствующее постановление правительством РФ еще не принято, что ведет к росту тревоги владельцев фитнес-клубов, отметили в верхней палате парламента.

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