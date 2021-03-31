Ташкент, , 14:55 — REGNUM Первую высшую инженерную школу на базе технического института Ёджу планируют открыть в Ташкенте, сообщает 31 марта издание «Подробно.uz».

Соответствующий меморандум подписали Берлинский технический университет, институт Ёджу и компания ECM Academy. Представители сторон отметили, что образовательный проект направлен на повышение качества подготовки инженеров.

В рамках высшей инженерной школы будет действовать два направления обучения: «Электротехника» и «Космическая техника и технологии».

Отмечается, что специалисты из Германии будут участвовать в экзаменах и надзоре за учебным процессом. Обучение будет проходить на английском языке.