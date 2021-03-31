Бишкек, , 14:55 — REGNUM Министерство экономики и финансов Киргизии выделило 318,4 млн сомов (284,3 млн рублей) на восполнение запасов сахара и растительного масла в фонде государственных материальных резервов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 31 марта.

Сделано это для стабилизации цен на эти продовольственные товары.

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Также чиновники провели встречи с представителями крупнейших торговых сетей республики, ассоциации поставщиков, ассоциации промышленных потребителей сахара и ассоциации рынков, предприятий в сферы услуг.

Участники этих встреч договорились предпринять меры для обеспечения населения подсолнечным маслом, мукой первого сорта, сахаром и хлебом из муки первого сорта по стабильным ценам.

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