Воронеж, , 14:52 — REGNUM Почти четыре десятка нарушения выявлены инспекторами Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора при проверке ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 31 марта.

Проверки на предприятии проводились в марте 2021 года. Всего инспекторы выявили 37 нарушений. Характер нарушений не уточняется. Однако сообщается, что «за игнорирование природоохранного законодательства в части ведения деятельности с нарушением в области охраны окружающей среды, в области охраны и использования водных объектов к административной ответственности привлечены юридическое и должностные лица ПАО «ВАСО» на общую сумму 427,5 тыс. рублей».

В течение десяти суток ВАСО может обжаловать постановления о возбуждении административных дел. Также предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» занимается производством и обслуживанием дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Ил-96, также на ВАСО ведётся строительство легких военно-транспортных самолетов Ил-112В. Предприятие является кооперантом по гражданским и транспортным программам ОАК.