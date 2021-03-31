Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM В Свердловской области построят новый агрокомплекс на 2800 дойных коров. Об этом инвесторы заявили журналистам.

Ферма будет включать в себя поля для заготовки кормов площадью 10 тыс. гектаров. Комплекс начнёт работу не ранее 2024 года.

Предприятие появится под Нижним Тагилом. Стоимость проекта с учётом закупки необходимой техники — около 1 млрд рублей, передаёт РБК. Обработка полей начнётся уже в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии вышел на полную мощность птицекомплекс «Урал», специализирующийся на выращивании индейки.

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