Киев, , 14:56 — REGNUM Всё население Украины не подпадает под упрощённую процедуру мобилизации. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в комментарии «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Я хотел, чтобы все понимали чётко. Речь не идет, что завтра всё население пойдёт в армию», — сказал он.

Военный отметил, что речь идёт только о контрактниках и резервистах оперативной очереди №1 — людях, имеющих серьёзный боевой опыт.

«Которые знают, как воевать, и для них сегодня не является существенным вопросом, что их нужно переподготавливать на протяжении месяцев, учить чему-то. Потому что это люди, которые только пришли с войны», — добавил Хомчак.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла законопроект №3553, который позволяет мобилизовать резервистов в течение суток на срок до полугода.

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