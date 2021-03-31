Киев, 31 марта 2021, 14:56 — REGNUM Всё население Украины не подпадает под упрощённую процедуру мобилизации. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в комментарии «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Военный отметил, что речь идёт только о контрактниках и резервистах оперативной очереди №1 — людях, имеющих серьёзный боевой опыт.
Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла законопроект №3553, который позволяет мобилизовать резервистов в течение суток на срок до полугода.
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