Москва, , 14:49 — REGNUM Разрешение на оружие Владимиру Барданову, который накануне устроил стрельбу в поселке Вешки близ Мытищ, было выдано на законных основаниях. Об этом 31 марта сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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По его словам, Барданов имел судимость в 1976 году. В соответствии с действующим законодательством судимость была погашена.

«Таким образом, у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему (в разрешении на оружие)», — казал Грибакин.

Разрешения были выданы установленным порядком, с соблюдением всех необходимых законом требований, подчеркнул официальный представитель Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта спецназ в течение восьми часов работал над тем, чтобы обезвредить Барданова, который открыл стрельбу по силовикам, бросил в них гранату.

После пожара в доме, где забаррикадировался мужчина, обнаружили обгоревший труп. Судя по всему, это погибший стрелок, но для подтверждения его личности потребуется ДНК-экспертиза.

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