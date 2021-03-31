Уфа, , 14:54 — REGNUM Подозреваемого в мошенничестве, ранее объявленного в федеральный розыск, задержали в Уфе. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Сообщается, что 30-летний уроженец Югры подозревается в совершении нескольких мошенничеств.

По версии следствия, фигурант уголовного дела публиковал на сайте бесплатных объявлений сведения о поиске работников от имени крупных промышленных предприятий. Соискателям он сообщал условия приема на работу, при этом одним из условий являлась покупка билетов за свой счет.

«Чтобы у соискателей не осталось сомнений, он высылал им на почту «приказ» о приеме на работу и фото электронных билетов авиаперевозчика. После получения денежных средств злоумышленник переставал выходить на связь. Мужчина хорошо знал специфику подобных командировок и оформления надлежащих документов», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества.

Отмечается, что фигурант уголовного дела был задержан стражами порядка. Сейчас он находится под стражей. Расследование дел продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-начальника почтового отделения осудили за мошенничество.