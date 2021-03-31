Москва, , 14:47 — REGNUM Бедность в мире снижалась за счет того, что она уменьшалась в Китае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о том, что в 2021 году начнет снижаться уровень бедности.

«Почему снизится бедность? В мире бедность снижалась за счет Китая. Но Китай сделал гадость мировой статистике. Он бедность победил. Нищеты в Китае нет. И пока Китай боролся с нищетой, нищета в мире снижалась. В 2010 у них было нищих 10,2% населения. А сейчас 0,7% населения. Этот результат был ощутим во всем мире. Если эту тенденцию тупо экстраполировать в будущее, то можно подумать, что нищета будет снижаться. Но за счет чего она будет снижаться? Мировая экономика в прежних объемах не восстановится. ВВП Еврозоны упало на 8,5%. Подрастет на 3−4%. Но прежним не будет. Люди уже привыкли не выходить из дома. Так что мир не будет прежним», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, зачем было организовано «коронабесие».