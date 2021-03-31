Москва, , 14:46 — REGNUM Бывший тренер немецкого футбольного клуба Илия Арачич войдёт в тренерский штаб Ивицы Олича в ЦСКА. Об этом 31 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Олич почти определился со своим вторым помощником в ЦСКА. Арачич работал в «Штутгарте» ассистентом главного тренера.

Ранее сообщалось, что одним из помощников Олича станет хорватский специалист Игор Юкич, который будет работать тренером по физической подготовке.

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