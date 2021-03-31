Брянск, , 14:49 — REGNUM По подозрению в распространении наркотиков на въезде в Брянск задержаны 25-летняя девушка и её 21-летний подельник. Молодые люди везли наркотик, спрятанный в банке с вареньем, в их жилище обнаружен почти килограмм различных психотропных веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Партии запрещённых веществ сообщники привозили из Московской области. В очередной поездке их задержали, в сумке у женщины находилась банка с вареньем, в которой лежал 200-граммовый свёрток с наркотиком.

«По версии следствия, девушка, работая в одной из компаний по производству продуктов питания, зарегистрировалась на интернет-ресурсе для дополнительного заработка. Она в силиконовые формы для льда разливала гипс, в котором прятала расфасованные наркотики. Злоумышленница прикрепляла скотчем дозы к веткам деревьев и оставляла их для заказчиков», — считают в полиции.

Сама женщина употребляла наркотики, через некоторое время к преступному бизнесу она привлекла своего молодого человека. По месту жительства подозреваемых полицейские изъяли наркотические средства и психотропные вещества различного действия общей массой более 820 граммов.

Возбуждено уголовное дело. До суда злоумышленники будут находиться под стражей.