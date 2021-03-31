Киев, , 14:44 — REGNUM Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук призывает не искать конспирологии в том, что что президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал законопроект о всеукраинском референдуме, принятый парламентом еще в конце января.

Об этом он сообщил в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 31 марта.

Стефанчук подчеркнул, что права ветировать документ у Зеленского уже нет, поскольку это надо было сделать в течение 15 дней после голосования. Потому есть только один вариант — законопроект будет подписан.

«Думаю, в офисе президента продолжаются свои внутренние процедуры согласования, потому что это, действительно, очень сложный документ, который призван наполнить статью 5 Конституции Украины реальным содержанием», — заявил первый вице-спикер.

Один из руководителей Рады выразил надежду, что подписание произойдет в ближайшее время, после чего документ будет официально опубликован.

ИА REGNUM напоминает, что еще 26 января Верховная рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме во втором чтении и в целом, за документ тогда проголосовали 255 народных депутатов при 226 необходимых. Отметим, что спикер Рады Дмитрий Разумков также не слишком спешил подписывать документ и сделал это лишь 17 февраля.