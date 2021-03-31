Москва, , 15:32 — REGNUM Журналист Юрий Дудь выпустил новый видеоролик, посвящённый деятельности просветительского «Кружок». Видео было опубликовано 31 марта на YouTube-канале «вДудь».

Журналист взял интервью у преподавателей независимого проекта «Кружок» Александра Патлухова и Александра Братчикова, а также обсудил с ними принятие в России нового закона «О просветительской деятельности». В часовом ролике Дудь показал влияние «Кружка» на жизнь детей и подростков в малонаселённых деревнях.

Добавим, что за несколько часов выпуск посмотрели более 400 тыс. человек. Видео уже успело набрать 53 тыс. отметок «мне нравится».

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