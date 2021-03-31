Кишинёв, , 14:47 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии 31 марта начали рассмотрение предложения правительства республики ввести в стране режим чрезвычайного положения (ЧП). Трансляция заседания ведётся на сайте законодательного органа.

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Перед депутатами должен выступить и. о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой и представить отчет об эпидемиологической обстановке в стране. Накануне правительство направило в парламент соответствующий запрос.

«Исходя из того, что правительство является временным, мы не указываем период, на который необходимо установить чрезвычайное положение. Мы оставляем это на усмотрение парламента», — сказал министр юстиции республики Фадей Нагачевский, представляя постановление правительства.

Ранее ввести режим ЧП призывала президент Молдавии Майя Санду, но парламентское большинство выступило против этой меры. Сегодня, 31 марта стало известно, что она подписала указ об использовании военнослужащих Национальной армии для обеспечения мер профилактики пандемии во время чрезвычайного положения.

Стоит отметить, что в Молдавии, согласно законодательству, режим ЧП допускается вводить не более, чем на 60 дней, но после завершения этого срока, его можно продлить. В это время запрещено проводить выборы и референдумы. Также могут быть ограничены права и свободы граждан.

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