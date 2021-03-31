Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Любимая петербуржцами рыба с запахом огурцов весной 2021 года оказалась дорогим удовольствием. За килограмм корюшки рыбаки требуют от 1,5 тыс. рублей, и это несмотря на удачный улов в этом году. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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По словам опрошенных журналистами любителей зимней рыбалки, в этом сезоне корюшка оказалась крупнее чем обычно, кроме того, ее выловили больше, чем в «доковидном» 2019 году. Поэтому, как предположил председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации «Питерский клуб рыбаков» Николай Кириллов, рыбаки подняли цены на фоне общего роста цен на продукты.

«Скорее всего, такие цены — отыгрыш за неудачный прошлый год и, скорее всего, это общая картина удорожания в стране, потому что кроме корюшки тоже очень многое подорожало», — объяснил рыбак.