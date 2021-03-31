Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании 31 марта приняло во втором чтении поправки к законопроекту об изменении закона о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). В итоге к ЗНОП будет отнесён целый ряд зелёных территорий, вокруг которых возникали многолетние конфликты, сопровождавшиеся акциями протеста.

Муринский парк ИА REGNUM

Среди них — Муринский парк в Калининском районе, входящая в состав Санкт-Петербурга часть Ржевского лесопарка в Красногвардейском районе, Полежаевский парк в Красносельском районе, Литовский сад в Выборгском районе и ряд скверов.

«Мы, видите, и лесопарки защищаем, сейчас (внесли) в зоны зеленых насаждений (общего пользования), — прокомментировал это решение спикер Заксобрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»). — Мы уже много месяцев над этим работаем, проводили инвентаризацию вместе с муниципальными образованиями — всё, что возможно, включить в зоны зелёных насаждений. Это наша основная задача».

В свою очередь, в пресс-службе «Справедливой России» в Петербурге с удовлетворением отмечают, что депутаты вернули в ЗНОП часть Муринского парка, занятого под расширение спорткомплекса «Нова-Арена», против чего выступали местные жители. Также будет сохранена часть парка Интернационалистов, которую планировали пустить под расширение Южного шоссе.

В то же время, отмечают «справороссы», не прошли их предложения по сохранению или включению в перечень ЗНОП участка в парке Малиновка, где ранее собирались возвести культовый объект, газона у гостиницы «Охтинская», лесополосы вдоль улицы Адмирала Черокова, части Южно-Приморского парка, где сейчас паркуются грузовики.

Читайте ранее в этом сюжете: Ржевский и Муринский парки Петербурга получат защиту от застройки