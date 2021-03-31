Ташкент, , 14:36 — REGNUM Узбекистан в апреле—июне получит 2 млн доз вакцины AstraZeneca и 3,5 млн доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC 2001. Об этом сообщили 31 марта в телеграм-канале министерства здравоохранения.

Служба санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Узбекистана ведет переговоры о закупке 1 млн доз российской вакцины «Спутник V».

Агентство по развитию фармацевтической промышленности также ведет переговоры о закупке дополнительной партии вакцины AstraZeneca. Кроме того, узбекистанские ученые планируют в ближайшее время начать испытание вакцины местного производства.

Напомним, 27 марта в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины ZF-UZ-VAC 2001 в количестве 1 млн доз. Ташкент признан соавтором этой разработки.