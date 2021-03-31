Москва, , 14:36 — REGNUM Информация, опубликованная Всемирным банком, немного напоминает список должников от управляющей компании. Только суммы долга исчисляются не в тысячах, а в миллиардах, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат МКА «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат.

«Информация представляет интерес для любителей статистики, но в практическом смысле, по сути, бесполезная. Предоставление государственных кредитов, как правило, носит преимущественно политический, а не экономический характер.

Это, в частности, подтверждается и правилами предоставления Российской Федерацией государственных кредитов иностранным государствам — заемщикам, относительно недавно утвержденными правительством РФ.

Так, приведенные в правилах цели предоставления кредитов говорят сами за себя. Среди них: закрепление присутствия российских хозяйствующих субъектов на перспективных внешних рынках; содействие развитию и углублению политического, экономического и иных форм сотрудничества между Российской Федерацией и иностранными государствами — заемщиками; формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора.

Несколько лет назад в информационном пространстве бушевал спор по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Тем не менее судебные разбирательства между странами касательно возврата госдолга возникают нечасто.

Следует отметить, что подобные споры весьма специфические и юридически сложные, могут тянуться несколько лет, но так и не завершиться реальным взысканием», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, суверенный долг 36 развивающихся стран перед Россией составляет 23,8 млрд долларов, следует из статистики Всемирного банка.

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