Мытищи, Московская область, , 14:35 — REGNUM Пенсионер Владимир Барданов, открывший огонь в посёлке Вешки городского округа Мытищи Московской области, использовал для стрельбы ручной пулемёт Дегтярёва 1948 года выпуска. Об этом 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В ходе боя Барданов стрелял из пулемёта Дегтярева 1948 года», — цитирует агентство слова собеседника.

Он уточнил, что оружие найдено. Пулемёт обгорел и будет отправлен на экспертизу. Также пенсионер использовал для стрельбы автоматы Калашникова и пистолет-пулемёт Судаева. Также найден пистолет-пулемёт «Кедр».

Источник рассказал, что во время обороны дома Барданов активно перемещался и меня оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в подмосковном коттеджном посёлке «Новые Вешки» 61-летний Владимир Барданов несколько часов держал оборону в частном особняке.