Киев, , 14:35 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать курьёзные результаты обысков, проведенных накануне следователями Службы безопасности Украины у активистов оппозиционной общественной организации «Украинский выбор» (УВ), близкой к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 марта.

Политический эксперт Михаил Чаплыга также подтверждает, что спецслужбе удалось выяснить только то, что движение Медведчука заботилось о здоровье украинцев и пропагандировало здоровый образ жизни. Эксперт подчеркивает, что всегда критиковал «Украинский выбор» и «публично с ними вступал в весьма эмоциональные «дебаты», но в истории с обысками он «выступает за справедливость».

«Смотрим внимательно отчет о проделанной работе от пресс-службы СБУ… Что изъяли? Пустые болванки для компакт-дисков, блокноты с символикой УВ, устав УВ, листовки о том, что надо вести здоровый образ жизни — спорт, общение с природой, чтение книг… Я правильно понимаю, что УВ агитировал за здоровый образ жизни, а СБУ эти листовки изъяла и нам предъявляет как доказательства теперь? Что мы узнали по итогу 20 обысков? Что Медведчук со своей организацией заботились о здоровье украинцев, агитировали не пить и не курить, заниматься спортом и почаще гулять на свежем воздухе?!» — задается вопросом эксперт.

Чаплыга также ссылается на министерство юстиции Украины, по информации которого все ячейки «Украинского выбора» в Крыму были закрыты еще в 2014 году.

«Или это так СБУ тонко намекает, что это дело о причастности к референдуму в Крыму — изначально без перспектив? У меня только такой вывод. Потому что элементарно проверяется на сайте Минюста, что все ячейки «Украинского выбора» в Крыму закрыты еще в 2014. А все «доказательства» — листовки за здоровый образ жизни, блокноты да устав «Украинского выбора» — это точно без перспектив», — заключает политический активист.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта, представители Службы безопасности Украины и офиса генерального прокурора провели в общей сложности 20 обысков у членов партии ОПЗЖ и активистов общественного движения «Украинский выбор — Право народа». Территориально обыски прошли в столице Украины, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской и Закарпатской областях. Силовики намерены увязать деятельность организации с проведением референдума в Крыму весной 2014 года.