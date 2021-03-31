Москва, 31 марта 2021, 14:35 — REGNUM Рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по банковскому сектору России с «негативного» на «стабильный». Об этом 31 марта сообщила вице-президент агентства Ольга Ульянова.
«Прогноз меняется с «негативного» на «стабильный», — цитирует её ТАСС.
По её словам, изменение основано на улучшении макроэкономической ситуации в России. В агентстве ожидают, что ВВП РФ вырастет на 2,3% в 2021 году и на 2,1% в 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Moody’s Investors Service Limited оставило без изменений инвестиционный уровень кредитного рейтинга Москвы.
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