Москва, 31 марта, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о проведении в России так называемой «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Законом устанавливается механизм упрощенного оформления прав как на гаражи, так и на земельные участки, на которых они расположены.

Амнистия будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Плата за пошлину не взимается.

Гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса (то есть до 30 декабря 2004 г.), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. Это в том числе касается гаражей в гаражных, гаражно-строительных кооперативах.

Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно и на земельный участок, и на сам гараж — по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок.