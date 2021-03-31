Киев, , 14:39 — REGNUM Журналисты, работающие в Верховной раде, сфотографировали телефонную переписку депутата от фракции «Слуга народа» Анны Колисник. Фотографии опубликовало 31 марта издание «Буквы».

Депутат сообщила своему собеседнику о том, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, в котором тот рассказал о перемещении российской военной техники к границам Украины, отметили журналисты.

«Надо сваливать из этой страны», — приводят журналисты сообщение депутата по итогам выступления командующего ВСУ.

Напомним, ранее Хомчак заявил, что РФ якобы сосредоточила на границах с Украиной 28 батальонных тактических групп, а ещё 25 таких групп может сосредоточить под предлогом проведения учений «Запад-2021».

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Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев оценил возможные демографические потери Украины в 20 млн человек.

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