* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 14:42 — REGNUM Около 40 исламистских боевиков освобождены американскими военными из тюрьмы в Сирии и доставлены на военную базу. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на осведомленный источник.

Террористы из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились в тюрьме Эль-Холь в провинции Хасеке на северо-востоке страны. Эту тюрьму контролирует курдская милиция Сирийских демократических сил (СДС).

Вечером 30 марта около 40 боевиков на трёх вертолётах доставили на незаконную базу США в Шаддади — городе на юге провинции Хасеке. Эти три машины сопровождали ещё три боевых вертолёта США.

Среди террористов — два гражданина Ирака. Они были руководителями в названной террористической группировке и отвечали за деятельность боевиков в иракском Мосуле и сирийском Дейр-эз-Зоре, уточняет агентство.