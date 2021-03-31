Москва, , 14:32 — REGNUM После снижения фискальной нагрузки на фонд оплаты труда, бизнес должен охотнее идти на повышение зарплат работникам. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе подписания генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством РФ.

«Рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса. На то что высвободившиеся ресурсы будут направлены в том числе на повышение зарплат работникам. Но конечно подчеркну, мы должны стремиться к росту именно реальных доходов граждан, а это напрямую зависит от подъема экономики, от соблюдения макроэкономических параметров», — заявил Путин.