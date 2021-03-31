Кострома, , 14:56 — REGNUM В Костроме выявили факты затягивания сроков расследований служебных заражений COVID-19 в отношении медиков, работающих в областной клинической больнице имени Королёва. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

Плакат на костромской набережной © Наталья Диева

Девять медицинских работников больницы заразились новой инфекцией на рабочем месте. Почувствовав недомогание, они обратились в медицинские организации, осуществляющие тестирование на наличие антител к коронавирусу. Медорганизации провели исследования, но передали их результаты работодателю врачей — больнице имени Королёва — значительно позже установленных сроков. Из-за этого вместо 4 положенных по закону дней страховые выплаты медикам были задержаны на 1−2 месяца.

«Фактически соответствующие уведомления направлялись в ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница им. Королева Е.И.» спустя 1−2 месяца после установления диагноза, в то время как расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат работникам необходимо осуществлять в срок, не превышающий 4 суток со дня установления диагноза», — говорится в сообщении прокуратуры.

Руководителям пяти организаций, несвоевременно передавших результаты исследований, внесены представления. Сейчас они находятся на рассмотрении.

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