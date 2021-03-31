В Костроме врачам задержали выплаты за заражение COVID-19 на работе
Кострома, 31 марта, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Костроме выявили факты затягивания сроков расследований служебных заражений COVID-19 в отношении медиков, работающих в областной клинической больнице имени Королёва. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.
Девять медицинских работников больницы заразились новой инфекцией на рабочем месте. Почувствовав недомогание, они обратились в медицинские организации, осуществляющие тестирование на наличие антител к коронавирусу. Медорганизации провели исследования, но передали их результаты работодателю врачей — больнице имени Королёва — значительно позже установленных сроков. Из-за этого вместо 4 положенных по закону дней страховые выплаты медикам были задержаны на 1−2 месяца.
Руководителям пяти организаций, несвоевременно передавших результаты исследований, внесены представления. Сейчас они находятся на рассмотрении.
Справка: Российские медики получают страховые выплаты за заражение COVID-19 на работе в соответствии с указом президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» от 6 мая 2020 года. По нему рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 68,8 тысяч рублей могут врачи, средний и младший медперсонал, водители «скорой», работающие с коронавирусными пациентам, а также с больными с подозрением на инфекцию. В случае смерти сотрудника учреждения здравоохранения его родственникам, усыновителям или подопечным выплачивается 22,7 миллиона рублей.