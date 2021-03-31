Кострома, 31 марта, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Костроме выявили факты затягивания сроков расследований служебных заражений COVID-19 в отношении медиков, работающих в областной клинической больнице имени Королёва. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

Наталья Диева Плакат на костромской набережной

Девять медицинских работников больницы заразились новой инфекцией на рабочем месте. Почувствовав недомогание, они обратились в медицинские организации, осуществляющие тестирование на наличие антител к коронавирусу. Медорганизации провели исследования, но передали их результаты работодателю врачей — больнице имени Королёва — значительно позже установленных сроков. Из-за этого вместо 4 положенных по закону дней страховые выплаты медикам были задержаны на 1−2 месяца.

«Фактически соответствующие уведомления направлялись в ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница им. Королева Е.И.» спустя 1−2 месяца после установления диагноза, в то время как расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат работникам необходимо осуществлять в срок, не превышающий 4 суток со дня установления диагноза», — говорится в сообщении прокуратуры.

Руководителям пяти организаций, несвоевременно передавших результаты исследований, внесены представления. Сейчас они находятся на рассмотрении.