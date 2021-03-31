Саратов, , 15:02 — REGNUM Всем пациентам, которые проходили лечение в нековидных стационарах Саратовской области, будут в обязательном порядке предлагать и создавать условия для добровольной вакцинации от коронавируса. При этом необходимо исходить из их состояния здоровья и отсутствия противопоказаний для вакцинации. Соответствующее поручение для главных врачей государственных медучреждений прозвучало от министра здравоохранения области Олега Костина.

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По мнению главы облминздрава, необходимо формировать коллективный иммунитет всеми доступными способами, обращая внимание, прежде всего, на жителей старше 60 лет. «Вакцина сегодня в области есть, и ею нужно пользоваться. По-настоящему массовые поставки — не за горами, мы должны быть к ним готовы и четко понимать потенциал потребления», — добавил Костин.

Руководство и сотрудников лечебных учреждений, показавших наилучший результат в вакцинации от коронавируса будут поощрять, заверил министр. Кроме этого, Олег Костин обратился к главврачам больниц, акцентируя внимание на соблюдении баланса коечного фонда. При сокращении госпитализации пациентов с COVID-19 следует переводить данные койки обратно в профильные, уточнил глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области привились от коронавируса, по информации на 31 марта, 102 076 человек. Таким образом, за сутки в вакцинации приняли участие 2066 саратовцев. Полностью завершили вакцинацию 76 176 жителей.

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