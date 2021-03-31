Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Правительство Грузии заключило договор с компанией Pfizer о поставках 1 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом, как передаёт пресс-служба правительства, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

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«С Pfizer и другими производителя у нас активная коммуникация. Мы окончательно согласовали поставку одного миллиона доз», — сказала Тикарадзе.

Она добавила, что пока ещё не решён вопрос о том, по какому графику американская компания будет поставлять продукцию.

Напомним, Pfizer поставила в Грузию 29 250 доз вакцины от COVID-19. Партия была доставлена с опозданием примерно на месяц. В стране также используют вакцину AstraZeneca. Кроме того, грузинское правительство ведёт переговоры о поставках вакцин из Китая.

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