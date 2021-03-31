Москва, , 14:23 — REGNUM Совфед одобрил закон о дополнительном регулировании деятельности НКО-иноагентов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Прописывается, что к НКО, выполняющим функции иностранного агента, относятся в том числе и НКО, которые получают денежные средства или иное имущество от российских юридических лиц бенефициарными владельцами которых в значении, определенном ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства.

Устанавливается запрет на использование жилого помещения в качестве адреса (места нахождения) структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации (НПО), созданного или создаваемого на территории РФ.

НКО-иноагенты, а также структурные подразделения НПО обязываются среди прочих документов, представляемых ими в Минюст России, представлять также заявленные для осуществления и осуществляемые программы, иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий, а также отчет об осуществлении программ и исполнении иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий или информацию о том, что соответствующие мероприятия не проводились.

Одновременно вводится дополнительное основание для внеплановой проверки НКО — поступление в Минюст России или его территориальный орган информации от государственных органов, органов местного самоуправления, граждан или организаций об участии НКО в мероприятиях, проводимых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой в установленном законодательством порядке признана нежелательной на территории РФ.

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