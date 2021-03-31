Вашингтон, 31 марта 2021, 14:23 — REGNUM Энтузиаст с ником FlyBoyRez1 добавил знаменитый контейнеровоз Ever Given в игру Microsoft Flight Simulator. Об этом 30 марта сообщило издание Eurogamer.
Благодаря специальной модификации контейнеровоз, блокирующий Суэцкий канал, теперь можно встретить в игре. Некоторые геймеры даже сделали попытку посадить на него самолёт.
Напомним, что Microsoft Flight Simulator — это популярный авиасимулятор от компании Microsoft, известный по очень детальному воссозданию реальной карты мира. Его релиз состоялся в 2020 году.
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