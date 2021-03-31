Москва, , 14:22 — REGNUM От успешного взаимодействия профсоюзов, работодателей и правительства зависят трудовые права более 70 млн граждан России. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе подписания генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством РФ.

«Это общественно значимый документ. Он напрямую затрагивает интересы более 70 млн граждан страны, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы. И чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы с вами и дальше должны действовать как партнёры, как настоящие партнёры», — заявил Путин.