Ереван, , 14:30 — REGNUM Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян покинул свой пост из-за инцидента с журналистом, который произошёл в одном из кафе в Ереване. О своей отставке Аршакян сообщил 31 марта в соцсети Facebook.

Аршакян отметил, что последний день исполняет обязанности министра. Он пояснил, что обязан быть примером для общества, и потому принял такое решение после нападения на журналиста Пайлака Фахрадяна.

«Как гражданин Армении считаю недопустимым применение насилия со стороны должностного лица в отношении гражданина, мы обязаны продвигаться вперед к обществу, где нет насилия», — добавил министр.

18 марта Фахрадян подошёл к министру, который вместе с супругой обедал в кафе. У журналиста была включена камера, он задал чиновнику несколько вопросов. Позднее Аршакян поднялся на второй этаж кафе, где работал журналист, ударил его и разбил компьютер. Свой поступок министр объяснил правом любого человека на неприкосновенность частной и семейной жизни.