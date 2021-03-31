Париж, , 14:22 — REGNUM Новые меры борьбы с коронавирусом будут обнародованы 31 марта, после совета по охране здоровья во главе с премьер-министром Франции Жаном Кастексом и президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Ouest France.

На данный момент властями рассматриваются три сценария дальнейших мер для борьбы с COVID-19.

• В первый вариант входит сохранение существующих мер в 19 департаментах, в которых на данный момент введен карантин, в том числе возможности перемещаться по городу в пределах 10 километров от дома. Чтобы уменьшить давление на больницы, планируется направить врачей и реаниматологов из менее пострадавших районов Франции в более пострадавшие, также рассматривается возможность сделать обязательной санитарную эвакуацию пациентов без согласия их семей и вакцинацию учителей, работающих в трех наиболее зараженных регионах, а именно Иль-де-Франс, О-де-Франс и Прованс — Альпы — Лазурный берег. Данный вариант преследует цель сохранить школы открытыми, но при этом ограничить риск распространения.

• Второй вариант заключается в добавлении к существующим мерам закрытия школ. Остается неясным, планируется ввести эту меру на всей территории страны или только в наиболее пострадавших регионах. В любом случае такая мера приведет к увеличению количества людей на дистанционной работе, так как родителям будет нужно оставаться дома со своими детьми. Также ведутся обсуждения перенесения весенних каникул.

• Третий вариант, который будет рассматриваться только в крайнем случае, заключается в строгом, как в 2020 году, карантине — с закрытием школ, возвратом обязательных заявлений при выходе из дома и ограничением поездок.

Ожидается, что Эммануэль Макрон объявит новые меры борьбы с коронавирусом сегодня вечером во время телевизионного выступления в 20 часов. Отметим, что обычно французские власти объявляют о новых антикоронавирусных мерах по четвергам.

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