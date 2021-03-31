Калуга, 31 марта, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Сегодня, 31 марта, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с учениками 24-й гимназии посетил дом-музей К.Э.Циолковского. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, «посетителей ждала встреча лично с Константином Эдуардовичем. В рамках уникального совместного проекта музея истории космонавтики и театра юного зрителя «Ожившие легенды» в образе Циолковского предстал актёр ТЮЗа Андрей Мохов».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги посетил музей Циолковского со школьниками

Экскурсию провела правнучка великого учёного. Школьники осмотрели экспозицию и познакомились с жизнью Константина Эдуардовича Циолковского.

«Сегодня я вместе с учениками школы, в которой в своё время учился, принял участие в замечательной экскурсии, дом-музей К.Э.Циолковского и Театр юного зрителя реализовали уникальный проект, — поделился впечатлениями Юрий Моисеев. — Мы посетили дом-музей и прочувствовали ту атмосферу, в которой жил великий учёный, основоположник космонавтики, опередивший своё время. И то, что с ребятами общался актёр нашего ТЮЗа в образе Константна Циолковского, очень актуально — современная молодежь более восприимчива к визуализации. У школьников сегодня была возможность посетить дом, где творил великий учёный и встретиться с ним, уверен, что воспоминания об этом у них останутся на всю жизнь».

Константин Эдуардович Циолковский — основоположник теоретической космонавтики, автор множества трудов по аэродинамике, ракетодинамике, теории реактивного движения, и космической биологии. Будучи сторонником и пропагандистом идей освоения космического пространства, Циолковский предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на воздушной подушке. Циолковский обосновал также использование ракет для полётов в космос, ещё в 1920-е годы пришёл к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» — прототипов многоступенчатых ракет, осмысливал вопросы выживания человека в невесомости при длительных космических перелётах.