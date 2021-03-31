Москва, , 14:24 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность создания «ближневосточного», а также «азиатского НАТО», уточнив, что уже существующего блока «хватит». Он заявил об этом 31 марта на специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай».

"Я очень надеюсь, что инерция антииранская уступит место здравому смыслу и что идеи типа создания ближневосточного НАТО — все это уйдет в прошлое, потому что нам хватит НАТО там, где она есть», — сказал он.

Также Лавров добавил, что это в еще большей степени касается тенденций к организации «азиатского НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает НАТО меры военного доверия, однако альянс категорически отказывается их обсуждать.