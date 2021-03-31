Москва, , 14:22 — REGNUM В технополисе «Москва» готовятся запустить производство препаратов для лечебной косметологии. Об этом сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

Объем инвестиций в этот проект составляет 170 млн рублей. На предприятии планируют изготовлять препараты для профессиональной и лечебной косметологии.

«Запуск предприятия намечен на третий квартал 2022 года. Проект по строительству завода направлен на импортозамещение и выпуск конкурентоспособных препаратов как на российском, так и на зарубежном рынках», — отмечено в сообщении.

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