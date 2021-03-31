Москва, , 14:19 — REGNUM Объявленная еще в 2020 году реформа госаппарата близиться к завершению и сокращение госаппарата почти на 10% тому подтверждение, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

«Но возникает вопрос «почти» или «всего». На сегодня сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств.

Кроме того, сокращению подверглась и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 тыс. 642 единицы.

Чтобы не «резать по живому» и не сокращать реально работающих людей, сокращения проводились в основном за счет неиспользуемых вакансий с сохранением общего фонда заработной платы.

То есть риски снижения уровня оплаты труда у действующих сотрудников практически отсутствуют, что безусловно положительный момент.

Конечно, сокращение числа «чиновников» даже всего на 10% положительный момент. Это даст более оперативное принятие решений за счет сокращения лишних звеньев в согласовании.

Зачастую численность многих структур была избыточна, что в первую очередь уменьшало производительность труда, и во вторую увеличивало сроки согласования. Не редко функционал, который возможно выполнить 2−3 специалистами исполнялся 5−6.

Этого же касалось и численность обеспечивающих подразделений, где от 10−20% территориальных и центральных аппаратов использовались неэффективно.

Достаточно ли количественного показателя для перехода к эффективному управлению? Нет. Необходимо изменить сам подход к управлению, модель работы госаппарата. Только изменение институционального подхода позволит сделать систему госуправления более эффективной.

Иначе в ближайшие 3−7 лет количество госаппарата также возрастет, возможно в еще большем количестве, как это происходило в последние 25 лет, когда после очередных сокращений через 5 лет госаппарат вырастал в количестве как снежным ком», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, численность госаппарата в России по результатам административной реформы сократилась почти на 10%, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

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