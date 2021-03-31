Киев, , 14:27 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины не рассчитывает на изобретение украинской вакцины от COVID-19. Об этом 31 марта заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью телеканалу «Громадське».

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский решил поддержать украинскую разработку вакцины, потому что тогда подобного препарата ещё не было.

«Минздрав на это не рассчитывает, мы больше рассчитываем на вакцины, которые уже прошли третью стадию клинических исследований и квалифицированы ВОЗ», — добавил Ляшко.

Чиновник добавил, что государство выделило 100 млн гривен или более $3,5 млн на создание украинских иммунобиологических препаратов и диагностических систем.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что на Украине разрабатывается собственная вакцина от COVID-19. Украинские эксперты скептически восприняли данную новость.

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Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в мире достаточно вакцин, поэтому разработка украинского препарата остановлена.

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