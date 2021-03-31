Киев, 31 марта 2021, 14:27 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины не рассчитывает на изобретение украинской вакцины от COVID-19. Об этом 31 марта заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью телеканалу «Громадське».
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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский решил поддержать украинскую разработку вакцины, потому что тогда подобного препарата ещё не было.
Чиновник добавил, что государство выделило 100 млн гривен или более $3,5 млн на создание украинских иммунобиологических препаратов и диагностических систем.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что на Украине разрабатывается собственная вакцина от COVID-19. Украинские эксперты скептически восприняли данную новость.
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Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в мире достаточно вакцин, поэтому разработка украинского препарата остановлена.
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