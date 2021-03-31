Уфа, 31 марта 2021, 14:35 — REGNUM Помиловать осужденных за преступления, совершенные в нетрезвом состоянии, отказалась комиссия в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба государственного собрания республики.
Сообщается, что комиссии по вопросам помилования при главе республики рассмотрела четыре ходатайства осужденных, три из которых были связаны с употреблением алкогольных напитков.
Он также отметил, что в двух случаях речь идет о «пьяных» ДТП и наказание не связано с реальным лишением свободы.
Еще один осужденный в нетрезвом состоянии угрожал своему знакомому убийством и причинил ему телесные повреждения.
Сообщается, что комиссия также не поддержала ходатайство о помиловании 27-летней женщины, которая была осуждена в 2015 году за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осужденному за вождение в пьяном виде отказали в помиловании.