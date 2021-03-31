Уфа, , 14:35 — REGNUM Помиловать осужденных за преступления, совершенные в нетрезвом состоянии, отказалась комиссия в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Сообщается, что комиссии по вопросам помилования при главе республики рассмотрела четыре ходатайства осужденных, три из которых были связаны с употреблением алкогольных напитков.

«Каждому известно, что пьяный человек за рулем — злостный нарушитель закона и потенциальный убийца. Но, к сожалению, о самих себе нетрезвые водители так не думают», — передает пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Он также отметил, что в двух случаях речь идет о «пьяных» ДТП и наказание не связано с реальным лишением свободы.

«Это та самая ситуация, когда снисхождение может навредить. Если человек не поймет и не сделает правильных выводов, то последствия могут быть тяжелыми», — сообщил председатель республиканского госсобрания.

Еще один осужденный в нетрезвом состоянии угрожал своему знакомому убийством и причинил ему телесные повреждения.

«У осужденного криминальное прошлое. Он уже привлекался к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и имуществу. Учитывая давние проблемы с законом и то, что против помилования выступает потерпевшая сторона, комиссия отклонила ходатайство», — сообщил Толкачев.

Сообщается, что комиссия также не поддержала ходатайство о помиловании 27-летней женщины, которая была осуждена в 2015 году за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осужденному за вождение в пьяном виде отказали в помиловании.