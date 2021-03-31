Нур-Султан, , 14:17 — REGNUM На 89-м году жизни скончался заслуженный архитектор Казахстана Шот-Аман Валиханов. Об этом написала министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова на своей странице в Instagram.

«Шот-Аман Идрисович был порядочным человеком, посвятившим свою жизнь любимому делу и прожившим полноценную жизнь», — написала министр. Она также принесла соболезнования родным и близким архитектора.

Шот-Аман Валиханов родился 26 апреля 1932 года в Айыртауский районе Казахской АССР (ныне Северо-Казахстанская область). Считается потомком русского ученого Чокана Валиханова.

Окончил Московский архитектурный институт. Является автором современного герба Казахстана. Руководил творческим коллективом авторов монумента независимости в Алма-Ате.