Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Организаторы ежегодного благотворительных спидран-марафона Summer Games Done Quick объявили дату проведения мероприятия в 2021 году. Об этом 30 марта сообщило издание Eurogamer.

Summer Games Done Quick пройдёт с 4 по 11 июля 2021 года. Из-за пандемии коронавируса мероприятие будет организовано в онлайн-формате.

Напомним, что на марафонах Games Done Quick спидраннеры (геймеры, проходящие игры на скорость) проводят стримы с прохождением популярных игр, а все заработанные средства отправляют на благотворительность. В течение года проходит два таких мероприятия: зимнее и летнее.

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