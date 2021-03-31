Омск, , 14:15 — REGNUM В реке Иртыш на границе с Казахстаном выявили девятнадцатикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ртути. Об этом 31 марта сообщила и. о. замруководителя сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Ольга Гаврильченко.

Ранее, в феврале 2021 года, было зафиксировано загрязнение вод Иртыша в черте Омска. Надзорные органы и власти региона решили провести полноценное исследование качества воды и донных отложений. В том числе проверке подверглись точки на границе с Казахстаном, где возле города Павлодара у Иртыша находится полигон захоронения ртутьсодержащего грунта.

Гаврильченко отметила, что примерно в 15−17 км от границы России с Казахстаном в реке Иртыш в границах деревни Ольховки Черлакского района Омской области было установлено превышение ПДК ртути в 19 раз. Пробы воды взяли 12 марта, о результатах стало известно лишь сейчас, передаёт ТАСС.

Материалы проверки переданы в федеральный Росприроднадзор для направления в Минприроды РФ.

Кроме того, о загрязнении оповестили компанию «Росводоканал Омск», снабжающую питьевой водой миллионный город, лежащий ниже по течению Иртыша. В компании утверждают, что омичи могут не волноваться за качество питьевой воды. Пробы воды анализируются ежечасно в круглосуточном режиме. Для обнаружения ртути используются два высокочувствительных прибора.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля текущего года в Иртыше в черте Омска выявили превышение предельно допустимой концентрации ртути.

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