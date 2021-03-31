Вашингтон, , 14:18 — REGNUM В США будут собирать электрокар Mercedes eSprinter. Ещё два предприятия для сборки eSprinter будут построены в Германии. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Актуальная версия eSprinter реализуется в Европе. В США и Канаде они не продаются из-за жёстких норм по безопасности. Однако ситуация изменится с выходом модели следующего поколения. Она будет собрана на базе новой «тележки» Electric Versatility Platform.

В создание платформы для новой версии eSprinter будет вложено 350 млн евро. Кроме того, автопроизводитель планирует инвестировать 50 млн евро в каждый завод для перенастройки производства.

Старт производства eSprinter состоится во второй половине 2023 года.

Напомним, в 2020 году на глобальном авторынке было куплено 2,16 млн экземпляров машин марки Mercedes-Benz. Это на 7,5% меньше, чем в 2019 году.

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