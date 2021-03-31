Ханты-Мансийск, , 14:12 — REGNUM В Югре рождаемость более чем вдвое превышает смертность. Об этом заявил на заседании координационного совета по реализации демографической и семейной политики заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

«Югра занимает шестое место по естественному проросту населения в России», — отметил Кольцов.

По данным Тюменьстата, на 1 января 2021 года численность населения составила 1,688 млн человек. По сравнению с 1 января 2020 года прирост составил 13,7 тыс. человек.