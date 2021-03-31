Таллин, , 14:12 — REGNUM С 31 марта все желающие могут зарегистрироваться для написания «Тотального диктанта» в Таллине. Об этом сообщили представители мероприятия в Эстонии на странице сообщества в Facebook.

В связи с ограничениями, вызванными эпидемической ситуацией, акция всемирной грамотности на русском языке «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля в режиме онлайн. Для участия в диктанте любой желающий может зарегистрироваться на портале мероприятия, выбрав одну из двух основных таллиннских онлайн-площадок.

В качестве основных дикторов диктанта в Таллине выступят филолог, преподаватель Таллинского университета Наталия Чуйкина, доктор («лицо борьбы с COVID-19 в Эстонии») Аркадий Попов и тележурналист Александр Цукерман.

Кроме того, на дополнительных закрытых площадках, организованных при русских школах Таллина, текст будут зачитывать фигуристка Елена Глебова и фехтовальщица Ирина Эмбрих, артисты кино и театра Эдуард Томан и Александр Окунев, режиссер Алёна Суржикова, топ-стилист Денис Коваленко и модельер Оксана Тандит, телеведущие Елена Соломина, Екатерина Плехова и Вадим Малышкин, радио‑ и телеведущий Илья Нартов, радиоведущий и шоумен Виталий Вестеринен, тележурналисты Юлия Календа, Михаил Владиславлев, Илья Бань и репортер Марина Застрогина.

Подробную информацию о том, как присоединиться к участию в «Тотальном диктанте» на закрытой школьной площадке, каждая школа разошлет ученикам и их родителям отдельно.

Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб. Таллин был столицей всемирного «Тотального диктанта» в 2019 году, а по числу участников на долю населения традиционно лидирует среди столиц мира.