Лос-Анджелес, США, , 14:10 — REGNUM В многопользовательский шутер Call of Duty: Modern Warfare добавили три новые карты. Об этом 31 марта сообщает издание Eurogamer.

В Modern Warfare добавили карты Killhouse, Ai-Raab Airbase и Drainage. При этом разработчики проекта никак не анонсировали выход нового контента.

Напомним, что четыре месяца назад разработчики Call of Duty: Modern Warfare перестали обновлять игру новым контентом, чтобы сосредоточиться на следующих проектах серии. В частности, речь идёт о Call of Duty: Black Ops Cold War и Call of Duty: Warzone.

